Cous cous, Tunisia campione del mondo

(ANSA) - PALERMO, 30 SET - La Tunisia ha vinto il Campionato del mondo del cous cous tra 10 paesi, nell'ambito del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo. La ricetta di Nabil Bakouss, del ristorante Joia dello chef Pietro Leemann, coadiuvato da Youssef Abdelli e Lamjed Hosni, è stato il più apprezzato dalla giuria tecnica tra i 10 dei paesi in gara: Angola, Costa d'Avorio, Israele, Italia, Marocco, Palestina, Senegal, Spagna, Tunisia e Stati Uniti. La giuria è presieduta da Fiammetta Fadda. La ricetta tunisina, Mare Nostrum, è al gambero rosso, harissa grigliata e hummus al finocchietto.

Israele, con lo chef Moshe Basson del ristorante Eucalyptus di Gerusalemme, ha vinto il premio per la migliore presentazione del piatto. La giuria popolare, composta dai visitatori, ha premiato il Senegal, con Ndaye Alioune Badara. Agli Usa, con lo chef Marc Murphy, è andato il premio Salute e benessere. "Il cous cous - ha detto il sindaco Giuseppe Peraino - è il pretesto per parlare di pace all'insegna del motto 'make cous cous not war'".