Uccisa davanti casa: fermato il giovane

La polizia ha fermato Giuseppe Lanteri, 19 anni, che era ricercato perché sospettato dell'omicidio di Loredana Lopiano, 47 anni, l'infermiera accoltellata ieri mattina nella sua abitazione in via Savonarola, ad Avola, nel Siracusano. Il giovane è stato portato nel commissariato di Avola poco dopo la mezzanotte dove è stato interrogato per poi essere trasferito in carcere.