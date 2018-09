Uccisa davanti casa: confessa il giovane fermato

(ANSA) - SIRACUSA, 28 SET - Giuseppe Lanteri, 19 anni, ha confessato nella notte, nell'interrogatorio davanti al sostituto procuratore Tommaso Pagano. Ha ammesso l'omicidio di Loredana Lopiano, l'infermiera di 47 anni, accoltellata ieri mattina davanti la porta della sua abitazione in via Savonarola ad Avola, nel Siracusano. Immediatamente è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario e trasferito in carcere.

Lanteri, ad aprile scorso, aveva interrotto la relazione sentimentale con la figlia di Loredana Lopiano, ma non si era rassegnato. Eppure solo gli amici sapevano del suo tormento ma nessun comportamento fuori dal comune aveva caratterizzato questi mesi e nessuna denuncia è stata mai presentata alle forze dell'ordine. E' probabile che il giovane non avesse pianificato quell'omicidio ma in lui sia esplosa improvvisamente quella rabbia. Se fosse andato nell'abitazione di via Savonarola per parlare con l'ex fidanzata o con la madre o avesse già deciso di sferrare quelle coltellate mortali anche questo dovrà essere chiarito. Loredana Lopiano è stata colpita alla gola per due volte e poi alla nuca dove la lama è rimasta conficcata. (ANSA).