Scuola: Bussetti, protocollo contro dispersione

"Abbiamo mantenuto una promessa con il presidente della Regione Musumeci e questo protocollo che firmiamo questa mattina mette in moto una serie di azioni utili per combattere la dispersione scolastica, vogliamo aiutare la scuola siciliana e vogliamo rilanciarla". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, questa mattina, arrivato nell'Istituto comprensivo "Giovanni Falcone" di Palermo per siglare l'accordo di programma per il potenziamento e il miglioramento del sistema educativo siciliano. Il protocollo è stato sottoscritto con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'assessore dell'Istruzione Roberto Lagalla. "La firma di questo protocollo - ha detto Bussetti - permetterà la diffusione del tempo pieno e prolungato il potenziamento dell'offerta formativa".