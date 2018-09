Aliscafo urta molo, uomo in mare, salvo

Un aliscafo a Vulcano, nelle sole Eolie, è finito contro un molo ed un marittimo è caduto in mare, per fortuna senza conseguenze. Solamente lievi danni a prua ed un po' di spavento per i passeggeri a bordo.

Sulle cause dell'incidente la Guardia Costiera ha avviato le indagini. Il natante, "Gianni M.", era partito da Lipari alle 8 diretto a Vulcano e Milazzo. Nel porto di Vulcano, durante le operazioni di attracco, pur avendo rallentato, forse a causa della risacca, l'aliscafo ha urtato il molo ed un marittimo che a prua in procinto di allungare le cime agli ormeggiatori ha perso l'equilibrio ed è finito in mare. L'uomo è potuto salire sul molo aiutato dagli ormeggiatori, ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni e si è cambiato gli abiti. L'aliscafo è rimasto in porto il tempo necessario per le verifiche ed è poi ripartito alla volta di Milazzo.