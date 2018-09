Turista scippata, negoziante posta video

Appello attraverso un video per rintracciare il rapinatore che ha scippato ieri una turista a Palermo, in corso Vittorio Emanuele. Lo scippo è stato ripreso dalla telecamere di alcuni negozi e messo in rete su Facebook.

Si vede il bandito che passeggia nervosamente sul marciapiede, quando punta una turista americana che procede a poca distanza da un uomo con un bastone. Pochi secondi e il giovane le strappa la collanina d'oro dal collo. Gianluca Maria Calì, imprenditore, ha postato su Facebook il video: "Ieri alle 17 circa in corso Vittorio Emanuele 243, Palermo - ha scritto l'imprenditore su Facebook - una turista americana, appena arrivata in città, è stata scippata da un delinquente di una catenina d'oro, a cui teneva molto. Facciamogli vedere di cosa sono capaci i palermitani onesti, condividiamo e facciamo arrestare questo farabutto. Contattate i carabinieri se potete fornire indicazioni utili".