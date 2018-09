Pesca: Musumeci, in arrivo 16,3 mln

In arrivo 16,3 milioni di euro per la pesca in Sicilia. A beneficiare dei fondi, a valere sul programma comunitario Feamp, saranno 62 comuni costieri suddivisi in sette gruppi di azione locali. "Gli interventi sono contenuti in decreti in fase di pubblicazione", ha spiegato il direttore del dipartimento, Dario Cartabellotta, in conferenza stampa con l'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera, e il presidente della Regione, Nello Musumeci, alla presenza di alcuni sindaci, tra cui Totò Martello (Lampedusa) e Giuseppe Pagoto (Favignana) Musumeci ha affermato che si tratta di interventi che vanno "dalla riqualificazione dei porti all'innovazione tecnologica".

"Per fare pesca ed essere competitivi servono non solo incentivi ma infrastrutture qualificate per la flotta che conta oltre 2.773 imbarcazioni in Sicilia per quasi 10 mila addetti", ha sostenuto Musumeci.