Pensionato tenta uccidere badante, preso

(ANSA) - PALAGONIA (CATANIA), 27 SET - Un pensionato di 82 anni di Palagonia (Catania) vedovo da due anni ha tentato di uccidere con una pistola calibro 7,65 la badante quarantenne - italiana e sposata - della quale si era invaghito, mentre la donna teneva in braccio la figlia di 2 anni. L'anziano è stato bloccato dai carabinieri al culmine di una colluttazione con il marito della donna ed è accusato di tentativo omicidio e di porto illegale di arma clandestina e di oggetti atti ad offendere. Ora è ai domiciliari in casa di un familiare. La donna aveva lasciato il lavoro perché l'anziano le faceva pesanti avances. La notte scorsa si è presentato in casa della donna e noncurante del fatto che avesse in braccio la figlioletta di 2 anni, le ha puntato contro una pistola con il colpo in canna dicendo: "Devi tornare a lavorare per me sennò ti ammazzo". Il marito ha ingaggiato con l'anziano una colluttazione, terminata con l'intervento dei militari. In casa del pensionato c'erano altri 140 proiettili detenuti illegalmente.