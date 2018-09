Finanziamento illecito, chiusa indagine su Verdini

(ANSA) - PALERMO, 27 SET - La procura di Messina ha chiuso l'indagine per illecito finanziamento ai partiti a carico dell'ex senatore di Ala, Denis Verdini, accusato di illecito finanziamento ai partiti. L'indagine riguarda anche l'ex magistrato del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana Giuseppe Mineo, indagato per corruzione in atti giudiziari. Anche a Mineo, come all'ex senatore, è stato notificato l'avviso di conclusione dell'indagine che precede la richiesta di rinvio a giudizio.