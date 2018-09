Droga:in casa 103 kg marijuana,2 arresti

(ANSA) - CATANIA, 27 SET - Più di 103 chili e mezzo di marijuana, che sul mercato avrebbe fruttato circa un milione di euro, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato di Catania nell'abitazione del rione Nesima di una coppia di conviventi, Concetto Vitale, di 40 anni, e Anna Monaco, di 37, che è stata arrestata. I due, accusati, in concorso tra loro, di detenzione illegale di sostanza stupefacente con l'aggravante dell'ingente quantità, sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza.

L'operazione, denominata 'Drug store', è stata portata a termine all'alba di ieri ma è stato reso noto solamente stamane.

La droga - per un peso complessivo di 103,563 chili - era in una stanza adibita a vero e proprio deposito ed era custodita, suddivisa in 98 involucri, in otto borsoni insieme con due bilance di precisione e alcuni fogli manoscritti con nomi e cifre inerenti l'attività illecita.