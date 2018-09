Teatro: Medea Kali, alle radici del tempo, in cerca vendetta

(ANSA) - PALERMO, 26 SET - "Medea Kali" di Laurent Gaudé, andrà in scena al Teatro Libero a Palermo , venerdì 28 settembre alle ore 21.15. E' una nuova produzione del Libero, firmata da Beno Mazzone, primo appuntamento delle anteprime della 51 stagione internazionale 2018/2019. Lo spettacolo, con Viviana Lombardo ha debuttato al Festival Una Notte d'Estate di Genova.

"Gaudé si impossessa del mito di Medea e la riscrive nel 2003; Medea Kali racconta la storia di una donna in tutta la sua forza poetica, alle radici del tempo, fra Occidente e Oriente", spiega il regista e traduttore del testo Beno Mazzone. Una Medea indiana appartenente alla casta degli intoccabili e divenuta, per mano di Gaudé, dea della morte, della danza e dell'amore.

Ribattezzata "Medea Kali", ritorna a Corinto parecchi anni dopo la sua fuga, "più ubriaca di vendetta e d'amore che mai, per il suo ultimo viaggio. Il testo di Gaudé - prosegue il regista - ci permette di entrare nell'intimità di una figura antica ma risolutamente attuale. È un grido di donna che attraversa i secoli per farci riflettere e dar luce al nostro vivere attuale, con tutti i possibili riferimenti alle storie di cui sono piene le cronache".

Medea ha ucciso i suoi bambini. Il tempo è trascorso ma l'idea che i suoi figli riposino in terra greca le è insopportabile.

Ritorna sulla tomba dei suoi figli per portarli via e perché la sua vendetta sia totale. Si accorge allora che è seguita da un uomo che non conosce. Fa attenzione a non avvicinarsi mai ma la segue ostinatamente. Le piace la sua presenza. Gli parla. Questo sconosciuto sarà il suo prossimo amante o il più feroce dei suoi nemici? Sente che sarà ben presto nelle sue grazie. Perché è bello e perché Medea non ha mai saputo resistere alla bellezza degli uomini. Nello svolgimento di questo rituale, Medea si confida a Perseo, che l'ascolta in silenzio.

