Calcio:via Tedino,Stellone nuovo mister

(ANSA) - PALERMO, 26 SET - Con una nota pubblicata sul sito ufficiale il Palermo ha annunciato di "avere sollevato dall'incarico l'allenatore Bruno Tedino ed il suo staff - si legge - a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto. La guida tecnica della prima squadra è affidata a Roberto Stellone, che venerdì dirigerà la seduta d'allenamento". Stellone aveva guidato il Palermo nella fase finale della scorsa stagione subentrando proprio a Tedino sollevato dall'incarico dopo la sconfitta in trasferta subita a Venezia. A Tedino è stata fatale la sconfitta di ieri sera per 2-1 a Brescia.