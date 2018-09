Espianto organi a Castelvetrano

(ANSA) - CASTELVETRANO (TRAPANI), 24 SET - Fegato e reni espiantati all'ospedale di Castelvetrano da un uomo di 77 anni di Alcamo, deceduto a causa di una emorragia cerebrale, sono stati trapiantati all'Ismett di Palermo su pazienti in lista di attesa. "Sono soddisfatto - dice il commissario straordinario dell'Asp di trapani Giovanni Bavetta - del livello organizzativo che ha raggiunto l'unità operativa di anestesia e rianimazione, come pure tutti i servizi dell'ospedale di Castelvetrano. La collaborazione con la neurologia del presidio ospedaliero di Mazara del Vallo, diretta dal dottor Scarpitta, che è intervenuta per le procedure dell'accertamento della morte cerebrale, ha dimostrato che la sinergia dei due presidi può essere il preludio di più grandi traguardi per un'offerta sanitaria d'eccellenza".(ANSA).