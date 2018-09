Teatro Massimo porta opera ai Danisinni

(ANSA) - PALERMO, 23 SET - Se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va a Maometto, e così il Teatro Massimo si è recato al quartiere Danisinni, a Palermo, portando musica, allegria, commozione e applausi. Un quartiere dimenticato, Danisinni, un'inaspettata campagna, con tanto di fattoria, gli orti geometrici, i cavalli, gli asini, le galline, un mondo realizzato con immensa fatica, dall'infaticabile lavoro di Fra Mauro, il sacerdote del quartiere che prega e pretende un futuro migliore per i suoi parrocchiani. Danisinni ha risuonato ieri sera delle note di Donizetti con un particolare e coloratissimo "Elisir d'amore". Con il soccorso del nuovo partner del Teatro Massimo di Palermo, GNV, è arrivato in un quartiere fantasma, l'opera, l'orchestra, le maestranze, ma il coro altro non è che le donne del Danisinni, coloratissime, felici, commosse, che potrebbero camminare a un metro da terra. Applausi meritatissimi per tutti. Si replica stasera 24 settembre alle 18,30.