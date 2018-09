Mattarella a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 23 SET - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Siracusa per prendere parte, nel Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ad una una cerimonia commemorativa dedicata al suo storico fondatore e presidente, il professor M. Cherif Bassiouni, scomparso lo scorso anno a Chicago all'età di 79 anni. La cerimonia avrà inizio con un messaggio di benvenuto ai rappresentanti delle istituzioni, alle autorità e agli ospiti provenienti da tuto il mondo, tenuto dal presidente dell'Istituto Jean-François Thony - attuale procuratore generale della Corte d'Appello di Rennes. Seguiranno gli interventi del sindaco Francesco Italia e del giudice della Corte penale Internazionale Rosario Aitala. All'incontro prendono anche parte il presidente onorario dell'Istituto Giovanni Maria Flick, l'ex ministro della Giustizia Paola Severino, la sen. Emma Bonino, già ministro degli Affari Esteri, ed il presidente dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale Prof. John Vervaele.