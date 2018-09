Biodigestore, trasforma rifiuto in gas

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 22 SET - Rifiuti organici trasformati in biometano e fertilizzanti: a ocucparsi del processo è il biodigestore, un apparecchio ideato e realizzato da Mario Ragusa, funzionario e tecnico della sede di Marsala dell'Istituto regionale del vino e dell'olio. Grande come un paio di cassonetti della spazzatura, sembra una specie di tenda da campeggio ed è in grado di ottenere biogas dall'organico. "Homebiogas 2.0" è come un grosso stomaco, che può essere messo nel giardino di casa oppure in terrazzo e che "digerisce" l'organico producendo gas metano, oltre ad una piccola parte di fertilizzante naturale che si può usare per l'orto. All'interno del biodigestore avviene una fermentazione in assenza di ossigeno della parte organica dei rifiuti domestici. Dalla fermentazione si ottiene il biometano e un fertilizzante naturale, ideale per la coltivazione delle piante dell'orto di casa.