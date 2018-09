Ha reperti archeologici e armi, denuncia

(ANSA) - ACIREALE (CATANIA), 20 SET - Nove reperti archeologici sono stati sequestrati dai carabinieri, insieme con una sciabola del XVIII-XIX sec. e una baionetta del Regio esercito, nell'abitazione di Aci Catena (Catania) di un pregiudicato, che è stato denunciato per detenzione illecita di beni culturali. Il sequestro, durante una indagine coordinata dalla Procura etnea, è avvenuto il mese scorso ma è stato reso noto solamente stamane. Oltre alle armi sono stati trovati un'anfora da vino del IV sec. d. C., una bottiglia di vetro risalente al III - VI secolo d.c., il collo di anfora da trasporto di età greco-romana (I sec. a. C.), due lucerne della fine del III sec. a. C., due statuette femminili con 'polos' del VI sec. a. C., una statuetta seduta in trono del V sec. a. C., un busto di figura femminile con "polos" del VI sec. a. C. I reperti sonio stati analizzati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, che ne ha stabilito l'autenticità e l'interesse storico, archeologico ed etnoantropologico.