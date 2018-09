Morto boss mafioso Salvatore Profeta

(ANSA) - PALERMO, 19 SET - E' morto ieri sera il capomafia della famiglia di Santa Maria di Gesù, Salvatore Profeta. Il bosso dal novembre del 2016 era detenuto nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, in provincia di Udine, per scontare una pena di 8 anni e 2 mesi. Profeta era ricoverato da dieci giorni in ospedale, a stroncarlo sarebbe stato un infarto.