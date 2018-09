Sibilia, stop ai lavori hotspot Augusta

(ANSA) - SIRACUSA, 17 SET - "Oggi facciamo ripartire il porto commerciale di Augusta e stoppiamo definitivamente i lavori già iniziati dell'hotspot". L'ha detto il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, oggi al municipio di Augusta dove è stato accolto dal sindaco Cettina Di Pietro.

"Il governo del cambiamento che è anche il governo del buon senso porta a compimento le promesse fatte in campagna elettorale. Restituiamo un'area commerciale al porto di Augusta, un'area - ha aggiunto - che non poteva fatturare perché impegnata per il flusso incontrollato dei migranti, quello che era un business al quale la criminalità organizzata era interessata. Il nostro obiettivo primario è non sprecare denaro pubblico". "L'opera in costruzione ad Augusta verrà destinata ad altri hotspot che hanno necessità di avere strutture migliori", ha aggiunto Sibilia. Augusta smette di avere sbarchi. E chi sbarca a Siracusa non sarà portato qui. L'appalto viene sospeso e 2,5 milioni saranno dirottati in altre strutture".