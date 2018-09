Investe vigile urbano a Palermo, fermato

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Un uomo di 41 anni, senza patente e senza assicurazione, ha investito un vigile urbano con il proprio scooter dopo essere stato fermato per eccesso di velocità in viale Diana, a Palermo, da una pattuglia in servizio con l'autovelox; l'agente è stato trasportato a Villa Sofia mentre gli altri colleghi nel frattempo sono riusciti a bloccare l'uomo che era fuggito, portandolo nel comando di via Dogali.