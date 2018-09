Ps sequestra 2.545 piante di cannabis

Una piantagione con 2.545 piante di marijuana è stata scoperta dalla squadra mobile di Catania nelle campagne di contrada Cugno di Carcaci, in territorio di Centuripe (En). E' stato bloccato un incensurato di 37 anni, Antonio Zaffora, sorpreso a irrigare gli arbusti, che è stato poi arrestato per coltivazione, produzione e spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma da fuoco. Durante l'operazione, alla quale ha collaborato personale del commissariato della polizia di Stato di Adrano e della squadra mobile di Enna, in un casolare di pertinenza del terreno, sono stati sequestrati 170 grammi di marijuana già essiccata, una rivoltella e munizioni di vario calibro.