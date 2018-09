Conte a Palermo, Orlando assente per protesta contro i tagli. Premier: 'Sbaglia'

Il premier Giuseppe Conte è a Palermo nella scuola "padre Pino Puglisi" nel quartiere Brancaccio per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il governatore della Sicilia, Nello Musumeci hanno scelto di disertare l'evento per protesta contro i tagli previsti ai fondi per le periferie da parte del governo.

"Se il sindaco - ha commentato il premier interpellato sulla protesta di Orlando - ritiene questo e non accoglie il suo presidente faccia pure. Ma bisogno essere corretti però, ieri sera lavorando fino a tarda ho incontrato una ventina di sindaci dell'Anci e non ricordo il volto del sindaco Orlando". "Abbiamo lavorato tanto - ha sottolineato - e trovato una soluzione rispetto a un provvedimento che era incostituzionale, stiamo recuperando un profilo di costituzionalità e abbiamo trovato un percorso. In più ho assicurato il modo per recuperare questi finanziamenti".