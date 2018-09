Conte, Musumeci e sindaco disertano

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, non accoglieranno il premier Giuseppe Conte, atteso nella scuola "padre Pino Puglisi" a Palermo nel quartiere Brancaccio per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il sindaco ha deciso di disertare la visita del presidente del consiglio in polemica con i tagli dei fondi per le periferie; Musumeci invece, la cui presenza era confermata fino a ieri, avrebbe avuto un impegno improvviso e ha delegato l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla.