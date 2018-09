Furto con 'spaccata' in un bar a Catania

(ANSA) - CATANIA, 13 SET - Dopo aver mandato in frantumi una vetrina con una Fiat 'Punto', si sono introdotti in un bar del centro di Catania portando via, la notte tra martedì e mercoledì scorso, il registratore di cassa ma sono stati intercettati ed arrestati dopo un breve inseguimento dall'equipaggio di una pattuglia della squadra mobile della Questura. Sono finiti così in manette Giuseppe Rando, di 27 anni, e Filippo Valerio Storniolo, di 24, entrambi con le accuse di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale.