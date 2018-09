Cuffaro all'Ars, lo fermano per selfie

(ANSA) - PALERMO, 13 SET - Al termine del convegno sulle carceri a Palazzo dei Normanni, l'ex presidente della Regione Totò Cuffaro è stato accerchiato da molte persone che erano in sala per ascoltare il suo intervento: amici, conoscenti, politici molti dei quali hanno chiesto di poter fare un selfie con lui. "Quando sono entrato in carcere i selfie non sapevo cosa fossero, forse neppure esistevano" dice Cuffaro, sorridendo. " Adesso ogni tanto la gente mi ferma per strada per salutarmi e farsi una foto con me - aggiunge - non ho più un ruolo politico, non ho prebende da elargire, quindi se lo fanno vuol dire che sono sinceri".