Zamparini, Dybala a gennaio va in Spagna

(ANSA) - PALERMO, 12 SET - "Ogni volta che Dybala non gioca piango. Quando resta in panchina è per via del fenomeno Allegri.

Venga ad allenare il Palermo e a fargli vincere lo scudetto, perché è facile fare il fenomeno con la Juventus". Diretto come è suo modo di fare il patron del Palermo Maurizio Zamparini nel difendere il suo pupillo Paulo Dybala, nel corso della trasmissione 'Maracanà' in onda su Rmc Sport.

"Ho mandato un messaggio due anni fa a Dybala - racconta Zamparini - e gli avevo consigliato di andare in Spagna, dove si gioca il calcio vero e di non rimanere in Italia. In Spagna ci andrà - sostiene - perché la Juventus vuole incassare cento, centoventi milioni. A gennaio penso che andrà via e andrà in Spagna. Ha richieste anche in Inghilterra. La Juventus ha tanti campioni, ovviamente è difficile far giocare tutti: sicuramente è un pianto non vedere giocare un fenomeno come lui".