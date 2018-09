Lorefice,Papa dirà mafiosi convertitevi

(ANSA) - PALERMO, 11 SET - "Padre Pino Puglisi è stato ucciso 'in odium fidei' da mano mafiosa, la Chiesa ne ha fatto un beato martire, e quindi la mafia è intrinsecamente antievangelica. Il Papa verrà a dire ai mafiosi 'convertitevi' perché per loro c'è una scomunica di fatto ed ogni mafioso saprà di essere escluso perché non cammina sulle orme del Vangelo". Lo ha detto l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, presentando la visita a Palermo del Pontefice in programma sabato 15 settembre, che nei giorni scorsi ha avuto una visita privata con il Papa in vista dell'appuntamento nel capoluogo siciliano.