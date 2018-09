Editoria:GDShow a Teatro Antico Taormina

(ANSA) - TAORMINA, 11 SET - Sara' una grande emozione, per

tutti, partecipare al 'GDShow - Una serata con le stelle',

l'evento promosso da Gds Media&Communication assieme al Gruppo

editoriale Ses, con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, in

programma sabato alle 21,30 al Teatro Antico di Taormina in

occasione di una tappa significativa del progetto

imprenditoriale della Societa' Editrice Sud: l'uscita in edicola

con la rinnovata veste grafica dei due quotidiani, Gazzetta del

Sud e Giornale di Sicilia, nel formato full color.

Uno spettacolo davvero speciale, un evento benefico di enorme

richiamo, che registra gia' il pubblico delle grandi occasioni:

oltre 3.100 i tagliandi gia' staccati, i cui proventi andranno

interamente in beneficenza su volonta' dell'organizzazione,

grazie alla sensibilita' degli artisti presenti e al supporto di

alcune aziende, tra cui il main sponsor Naima, nuovo e

importante brand italiano della profumeria e poi Caffe' Monti,

Mondialpol e Formula 3, che mettera' a disposizione i veicoli

usati per i trasferimenti degli artisti.

Il ricavato della serata verra' destinato a realta' solidali

che operano sui territori di riferimento della societa'

editoriale, la Sicilia e la Calabria, e dunque ripartito tra

l'associazione di volontariato Madre Serafina Farolfi e il

Centro Arcobaleno 3P, entrambi con sede a Palermo; la Mensa di

S. Antonio di Messina e la Caritas regionale calabrese. I

dettagli delle donazioni verranno resi noti nei giorni

successivi all'evento.

Davvero straordinario il cast della serata, condotta da Salvo

La Rosa insieme con la splendida Chiara Esposito, gia' Miss

Sicilia e in questa stagione componente del quartetto di

'professoresse' de L'Eredita' su Rai Uno. Una parata di star per

la prima volta riunite insieme nella impareggiabile cornice del

millenario monumento greco-romano. Di fronte alla gremita platea

si esibiranno infatti Il Volo, Red Canzian, Nino Frassica,

Dolcenera, Nesli, Enrico Guarneri, Mario Venuti e I Soldi

Spicci, mentre uno dei momenti clou sara' rappresentato dal

premio alla carriera consegnato a Pippo Baudo, icona

internazionale dello spettacolo, per i suoi 59 anni di grandi

successi.

E un'unica vibrante emozione li accomuna tutti in vista

della intensa serata, come emerge dalle interviste pubblicate in

esclusiva su Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia e sulla

pagina web dedicata all'evento su www.gazzettadelsud.it.