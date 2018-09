Mafia: Gratteri, stringere i denti perché c'è tanto da fare

(ANSA) - POTENZA, 8 SET - "Lo dico da dieci anni, bisogna razionalizzare le risorse e dobbiamo stringere i denti perché abbiamo tanto da fare, abbiamo tanto lavoro e dobbiamo lavorare tutti a regime": lo ha detto il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, a margine della festa regionale della Cgil lucana, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulla sua proposta di abolire la Dia.

"Abbiamo grandi carenze di organico nelle forze dell'ordine e nelle strutture investigative - ha aggiunto il magistrato - e oggi la Dia fa esattamente quello che fanno altre strutture: sono dei doppioni, e se facciamo rientrare nei corpi di appartenenza gli agenti della polizia giudiziaria, senza far perdere loro le competenze acquisite, avremo delle strutture più forti e maggiore respiro per fare indagini maggiori. È ovvio che ci sarebbe anche un risparmio di costi, ad esempio per l'affitto di palazzi, macchine, uffici e altro". (ANSA).