A Licata la terza edizione di Fisch&Co

Torna a Licata, nell'Agrigentino, Fish&Co, dedicato al cibo da strada. La manifestazione enogastronomica, giunta alla terza edizione, si terrà il 16 settembre nel porto turistico moderno. Chef, osti, cuochi, pasticceri gelatai, pizzaioli ed artigiani prepareranno cannoli, arancine, focacce con la milza e altro. Protagonista dell'iniziativa sarà il pesce "miglio zero" del mare di Licata: il coppo di fritti, il polpo a strascinasali e così via.

L'edizione 2018 sarà dedicata alla Fauzza, la pizza licatese e oltre agli chef, i barman saranno chiamati a realizzare cocktail per l'abbinamento perfetto con il sapore della pizza.

Nell'ambito della manifestazione sarà svelato il marchio per la promozione della Fauzza e il piano di comunicazione che ha come protagonisti gli artigiani licatesi.