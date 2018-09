Incendio in nave ferma per manutenzione

(ANSA) - PALERMO, 5 SET - Un incendio è divampato nella nave Vesta dell'ex Siremar ormeggiata alla diga foranea del porto di Palermo. Non ci sono stati feriti. Le fiamme nel traghetto ancorato per lavori di manutenzione sono divampate nel vano motore, nella zona dove si trovavano le batterie. Sono intervenute cinque squadre dei pompieri che hanno spento il rogo. Sono in corso indagini per accertare la causa dell'incendio.