E' ladro centro storico Palermo, espulso

Denunciato ed espulso Kamal Rochdi, 34 anni, marocchino accusato di avere messo a segno diversi furti in case del centro storico a Palermo. Il giovane era stato bloccato nei giorni scorsi dopo un inseguimento e trovato in possesso di rubli, carte di credito e documenti di due turisti appena derubati in un B&B del centro. Il marocchino sarebbe responsabile di diversi furti in case vacanze, hotel e appartamenti nel quadrilatero tra Corso Tukory, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele e Piazza Indipendenza. Sono decine le denunce di furto in questi mesi di luglio e agosto sul tavolo dei commissariati Oreto e Calatafimi. Tutti con la stessa modalità: il ladro si arrampicava ed entrava dalle finestre. Lo scorso 28 agosto dopo che era stato bloccato dai poliziotti di quartiere il giudice gli aveva imposto il divieto di dimora a Palermo. Ieri dopo l'ennesimo inseguimento è stato denunciato, condotto in un Cie ed espulso.