Allarme bomba a Palermo,traffico in tilt

(ANSA) - PALERMO, 4 SET - Falso allarme bomba in via Libertà vicino al Giardino Inglese a Palermo. Un pacco sospetto è stato segnalato dai passanti. Il traffico è stato bloccato nel tratto di via Libertà e il traffico è andato in tilt con auto incolonnate per un'ora. Gli artificieri hanno fatto brillare il pacco. Sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili urbani e i vigili del fuoco.