Dalla Chiesa, cerimonia a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 3 SET - E' cominciata con la deposizione delle corone di alloro sul luogo dell'eccidio, in via Carini, la giornata dedicata al ricordo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia a Palermo, 36 anni fa, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il comandante generale dell'Arma Giovanni Nistri, il questore di Palermo Renato Cortese, il procuratore generale Roberto Scarpinato, il prefetto Antonella De Miro, il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché, il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore regionale Roberto Lagalla. Presente anche anche il figlio del generale Nando Dalla Chiesa. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio per rendere "commosso omaggio alla memoria del prefetto".