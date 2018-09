Migrante picchiato a Bagheria, denuncia

(ANSA) - PALERMO, 1 SET - Un nigeriano di 30 anni è stato aggredito ieri sera in via Bernardo Mattarella a Bagheria (Pa) nei pressi della gelateria ''Anni 20'' da un pregiudicato bagherese di 25 anni. L'aggressore, che è stato identificato e denunciato, avrebbe colpito con un crick la vittima per futili motivi. "Calmati fratello", avrebbe detto la vittima. I poliziotti del commissariato di Bagheria sono intervenuti, ascoltando diversi testimoni e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La vittima è stata medicata in ospedale e ha una prognosi di 10 giorni.