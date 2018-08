Papa a Palermo: Biagio Conte, emozionato

(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - "Sono emozionato e felice per l'arrivo nela Missione di Papa Francesco". Lo dice il missionario laico Biagio Conte che il 15 settembre riceverà Papa Francesco nella Missione 'Speranza e carità" dove è previsto il pranzo con gli ospiti della struttura, nell'ambito della visita del Santo Padre a Palermo.

"E' un momento di comunione forte con il Santo Padre dove insieme lanciamo un messaggio di accoglienza verso tutte le persone in difficoltà sia italiane, sia straniere - afferma Biagio Conte - La Chiesa deve camminare unita e diventare esempio di carità per tutta la società". Per il missionario laico "bisogna attenzionare tutti: i papà che hanno perso il lavoro, le famiglie che hanno figli disabili, le donne con figli rimaste sole, gli immigrati, i carcerati, tutti quelli che hanno perso la speranza".