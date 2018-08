Coppa America: finale ad Auckland nel'21

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La 36/a edizione dell'America's cup di vela, messa in palio dal Royal New Zealand yacht squadron, si disputerà ad Auckland. Lo ha confermato oggi lo stesso 'defender' nel corso di una riunione che si è svolta a Cowes, una città portuale della costa nord dell'Isola di Wight, in Inghilterra, dove si sono riuniti tutti i team iscritti alla competizione velica più importante. Grant Dalton, ceo di Emirates team New Zealand, che organizza l'evento, ha inoltre ufficializzato le date della finale del trofeo, che verrà messo in palio fra 6 e il 21 marzo 2021. A contenderla ai 'kiwi' sarà l'equipaggio vincitore della Prada cup, ovvero il torneo fra gli sfidanti. Ufficializzato anche il sistema di punteggio: l'America's cup verrà assegnata al meglio delle sette regate, con un massimo di 13 sfide. Lo sfidante ufficiale del trofeo, come noto, è Luna Rossa, il team che sfoggia il guidone del Circolo della vela Sicilia di Palermo.