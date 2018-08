Carabinieri: Galletta saluta Sicilia

Il generale di brigata Riccardo Galletta, comandante della legione carabinieri Sicilia, si è recato alla caserma Carini, sede del comando provinciale carabinieri di Palermo, per il saluto di commiato: assume il comando della scuola ufficiali carabinieri di Roma. Galletta è stato accolto dal col. Antonio Di Stasio che a nome di tutti i carabinieri in servizio e in congedo del provinciale di Palermo ha espresso parole di profonda gratitudine per essere stato un comandante ''costantemente presente con l'affetto, la virtù, l'esperienza e l'impegno di un padre, nonché per la passione, la competenza e le doti di un incomparabile e prezioso maestro di vita''. "Ogni esperienza - ha detto Galletta - ha un inizio e una fine, ma concludere questo percorso di vita mi ha portato a riflettere sui tanti successi conseguiti e sulle innumerevoli attestazioni di stima e di affetto che la Sicilia ha voluto rivolgere all'Arma, sicuramente frutto dell'impegno e dello spirito di servizio profuso da tutti i carabinieri''.(ANSA).