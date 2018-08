Migranti, vernice e minacce a centri

(ANSA) - MESSINA, 29 AGO - Qualcuno la scorsa notte ha gettato della vernice rossa davanti l'hotel Liberty, che ospita migranti e davanti al centro di primo soccorso e identificazione dell'ex caserma Gasparro a Messina. Sono stati lasciati dei fogli con scritte di minaccia contro la politica dell'accoglienza messa in atto in Italia. Il gesto non è stato rivendicato. Indaga la polizia.