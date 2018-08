Strage Pizzolungo: rubato busto bronzo

(ANSA) - TRAPANI, 28 AGO - E' stato rubato il mezzobusto in bronzo e danneggiata la stele che ricordano ila morte dei gemellini Giuseppe e Salvatore Asta, morti, assieme alla madre Barbara Rizzo, il 2 aprile 1985 a Pizzolungo, nell'attentato mafioso contro il sostituto procuratore Carlo Palermo (rimasto illeso). I vandali nella notte sono entrati in azione nel cortile della scuola dell'infanzia di Trapani intitolata ai gemellini. "Sono molto amareggiata e dispiaciuta perché forse il busto raffigurante i miei cari poteva esser messo in sicurezza visto che era stato lasciato a terra da alcuni ladri-vandali".

Lo dice Margherita Asta, sorella dei gemellini morti nella strage. "Faccio un appello - scrive Asta su Fb - restituite questa statua per quello che rappresenta. Restituitela per favore, era stata donata da mio padre per mantenere viva la memoria della mia mamma e dei miei fratelli".