Migranti Diciotti,bus partiti da Messina

(ANSA) - MESSINA, 28 AGO - Hanno lasciato l'hot spot di Messina, a bordo di due bus privati, cento dei migranti che erano sbarcati a Catania sulla nave Diciotti. La loro destinazione è il centro di accoglienza di Rocca di Papa (Roma). I profughi giungeranno a destinazione dopo un viaggio di 10-12 ore. Sono scortati da pattuglie della polizia di Stato. Altri 39 sono rimasti nell'hotspot in attesa di essere trasferiti in Albania e Irlanda, nazioni che hanno dato la disponibilità ad accoglierli. I due bus privati, scortati dalla polizia, sono arrivati all'imbarcadero di Messina e sono 'saliti' su un traghetto della Caronte per attraversare lo Stretto fino a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Proseguiranno il loro percorso in autostrada fino a Rocco di Papa (Roma). A bordo ci sono un centinaio di migranti della Diciotti, quelli per i quali ha dato disponibilità all'accoglienza la Chiesa cattolica italiana.