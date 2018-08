Macello clandestino, un denunciato

(ANSA) - PALERMO, 28 AGO - La Polizia di Stato ha sequestrato, tra sabato e domenica scorsi, un macello clandestino in via Maria Messina, a Palermo. Nell'area erano custoditi 5 pecore, 3 suini, 40 galline, un cavallo e una mucca.

Nel sopralluogo i poliziotti hanno trovato una carcassa di capra appesa ad un gancio che doveva essere utilizzata per la festa islamica del sacrificio. Nel macello è stato trovato un palermitano di 43 anni e tre ghanesi. Le fasi dell'affumicatura e della sgozzatura dell'animale sono state riprese dagli africani per dimostrare agli amici che la carne fosse stata macellata secondo i canoni previsti dalla religione islamica.

Gli animali sono stati sequestrati e il titolare dell'allevamento è stato denunciato e accusato di inosservanza sulla corretta identificazione degli animali, carenze igienico-sanitarie ed irregolarità dei criteri di protezione negli allevamenti. E' intervenuta anche la polizia scientifica e i veterinari dell'Asp.