Gatta uccisa a pietrate da ragazzi

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 27 AGO - Una gatta è stata massacrata a colpi di pietra nel centro di Marsala, in via Fortuna. Ad uccidere ieri l'animale, con ferocia e crudeltà, sarebbero stati dei ragazzi. Il fatto è stato denunciato con un post pubblicato sulla sezione "annunci locali" della pagina Facebook dell'Oipa di Marsala. Scrive Giusy Milù "un gruppo di ragazzini sadici si aggira per le vie del centro trucidando poveri animali indifesi. Se qualcuno dovesse assistere a una scena del genere è pregato di bloccare questi esseri indegni e chiamare le forze dell'ordine ordine". Sotto il post è stata pubblicata anche la foto del felino ucciso. Numerosi i commenti all'insegna dello sdegno e della condanna per gli autori del crudele gesto.