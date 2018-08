Comuni: Palermo, ok a mercati senza auto

(ANSA) - PALERMO, 27 AGO - Tutti a piedi e stop alle automobili per le vie dei mercati storici "Capo", "via Sant'Agostino" e "via Bandiera" nei quali scatterà una restrizione della circolazione maggiore rispetto a quanto avviene nella più ampia zona della Ztl centrale a Palermo In particolare, nell'area dei tre mercati, dalle 8 alle 20 di tutti i giorni sarà vietata la circolazione di tutte le auto (anche munite di pass ZTL) e motocicli, ad eccezione di quelli dei residenti. Tale restrizione si protrarrà, inoltre, fino alle ore 24 del giovedì, venerdì e sabato, e la domenica mattina.

"Questo provvedimento è un ulteriore tassello di un percorso di sempre maggiore vivibilità e fruibilità del centro, - dice il sindaco Leoluca Orlando - in uno con il percorso di regolamentazione delle attività commerciali, che potranno finalmente svolgersi nel pieno rispetto della normativa, con importanti prospettive di sviluppo legate alla ritrovata attrattività turistica del centro e alla possibilità di ampliare la tipologia merceologica".