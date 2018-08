Palermo-Montecarlo a 'Tonnerre de Glen'

(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - Il Ker 46 'Tonnerre de Glen' del francese Dominique Tian, primo overall nel gruppo IRC, ha vinto la XIV edizione della Palermo-Montecarlo, conquistando il Trofeo Angelo Randazzo. Successo in tempo reale per il Maxi 'Rambler 88' dello statunitense George David (skipper la leggenda kiwi Brad Butterworth, a bordo anche gli italiani Silvio Arrivabene e Alberto Bolzan). Allo Swan 45 'Aphrodite' dello skipper Edoardo Bonanno, scafo del Circolo della Vela Sicilia, il terzo premio in palio, il Trofeo Emanuele Bruno. Tutta italiana la barca che si è imposta nella classifica ORC International, valida per il Campionato italiano Offshore: il Cookson 50 'Endlessgame' di Piero Moschini del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che si avvia alla conquista del titolo italiano. La regata ha coinvolto 54 barche alla partenza - martedì scorso, a Palermo, con la presenza in mare del principe Alberto II di Monaco - ben 44 delle quali hanno tagliato il traguardo.