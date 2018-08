Moglie vittima, mostro senza pietà

(ANSA) - PALERMO, 22 AGO - "Mostro hai ucciso mio marito senza pietà. Senza pensare ai bambini". Il lenzuolo con questa scritta è stato affisso dalla famiglia di Cosimo D'Aleo, il muratore ucciso ieri sera a Sferracavallo da Pietro Billitteri, dipendente della Rap. Il lenzuolo è stato affisso nella ringhiera dell'abitazione in via Sferracavallo al numero 130 dalla famiglia della vittima che chiede giustizia. Il dipendente della Rap dopo l'ennesima lite ha preso una pistola calibro 38 e ha esploso due colpi contro il muratore che stava arrostendo della carne nel barbecue provocando fumo che creava fastidio alla famiglia che abita al piano superiore. Billitteri si trova in carcere al Pagliarelli in stato di fermo.