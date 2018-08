Palermo-Montecarlo,c'è Alberto di Monaco

(ANSA) - PALERMO, 20 AGO - Partirà domani alle 12 dal golfo di Mondello la 14/a Palermo-Montecarlo. La manifestazione, presentata al Circolo della Vela Sicilia a Punta Celesi a Mondello, è organizzata dal club palermitano in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda e vedrà domani alla partenza anche la presenza del principe Alberto di Monaco, a Palermo per ricevere la cittadinanza onoraria. Sono 54 le barche che si presenteranno sulla linea di partenza per circa 500 velisti impegnati. La Palermo-Montecarlo è una tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, il circuito di regate ideato dall'International Maxi Association e riservato ai "giganti del mare". I partecipanti saranno impegnati lungo le circa 500 miglia della rotta che separa il capoluogo siciliano dal Principato di Monaco, intramezzata dal passaggio per un "gate" posto di fronte a Porto Cervo.