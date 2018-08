Centri sociali in negozio Benetton

(ANSA) - PALERMO, 20 AGO - Un gruppo di militanti dei centri sociali hanno fatto stamane irruzione nel negozio Benetton in via Ruggero Settimo a Palermo, per protestare contro ''le responsabilità' della famiglia Benetton e dei politici trasversali agli schieramenti che ne hanno favorito gli affari a scapito della sicurezza della popolazione''. I militanti hanno fatto un sit in avanti l'entrata del negozio con uno striscione in cui è scritto. Benetton, intrallazzi, affari, stragi, basta profitti sulle nostre vite. ''Il crollo del ponte di Genova - affermano i militanti - ha portato con sé oltre 40 vittime.

Questa tragedia, l'ennesima, ci riporta davanti agli occhi il modo in cui i grossi imprenditori italiani con la complicità dello Stato centrale hanno gestito e gestiscono la cosa pubblica: come un comitato dell'intrallazzo dove le vite delle persone valgono meno di niente, dove conta solo il profitto''.