Coppia rapinata in casa a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Una coppia di anziani è stata rapinata nel proprio appartamento in via Nicolò Garzilli a Palermo. Dal tetto tre rapinatori hanno forzato la finestra della stanza della badante, portandosi via oggetti e soldi per 500 euro. Sono entrati anche nell'abitazione di un parente della coppia, ma qui hanno trovato ben poco. I tre sono poi fuggiti.

La polizia ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. È intervenuta anche la scientifica per cercare tracce e impronte.