Scomparso nel palermitano: indagini pm su video in campo Rom

(ANSA) - PALERMO, 18 AGO - Varca lo stretto di Messina la possibile soluzione del giallo che ha come protagonista Santo Alario, 42 anni, il dipendente del bar Avana Cafè di Capaci originario di Villabate e scomparso nel nulla lo scorso 7 febbraio. Le prime ricerche si sono concentrate nelle campagne di Caccamo o di Ventimiglia di Sicilia, e nei pressi della diga Rosamarina. Adesso, come riporta il Giornale di Sicilia, una pista per ritrovalo, porta al Camping River a Roma, il campo rom sgomberato alla fine dello scorso luglio. In diversi video girati da televisioni locali in quella circostanza, infatti, viene inquadrato un uomo che somiglia moltissimo ad Alario sdraiato in mezzo ad altre persone, che appena si accorge delle telecamere si copre il viso prima con la mano e poi con una telo bianco. È su questi fotogrammi che stanno lavorando adesso gli investigatori ai quali il video è stato segnalato nei giorni scorsi.